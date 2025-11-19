ASHEN – REVNOIR – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

ASHEN – REVNOIR Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

La relève française qui a déjà sold-out la Boule Noire (200 cap) puis la Maroquinerie (500 cap) plusieurs semaines en avance, le tout avec seulement un 1er EP chez Arising Empire (Landmvrks, Resolve, Thrown…) avec 4 millions de streams. Ils ont notamment fait cet été Summer Breeze & Cabaret Vert, enchainent en main support de la tournée EU/UK des japonais de Coldrain (dont le Trabendo à Paris), et feront leur 1ère tournée française en Janvier 2026 en co-headline avec TSS. Nouvel EP Coma sorti vendredi avec déjà 1M de streams.Après avoir marqué les esprits cet été sur plusieurs festivals en France, dont la mainstage du Hellfest, le groupe affiche déjà complet pour sa date à la Maroquinerie le 10 octobre. On a également pu les retrouver en première partie de Papa Roach, Mass Hysteria ou Electric Callboy. Leur nouvel album sortira le 12 septembre chez Out Of Line / Warner / Verycords. La tournée d’automne est quasiment sold-out, et dès le début de l’année prochaine, Ashen s’envolera pour une tournée européenne aux côtés de Resolve.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63