Ashraf Sharif Khan, Opéra de Lille, Lille

Ashraf Sharif Khan Mardi 3 mars, 13h00 Opéra de Lille Nord

Entre 5€ et 10€

Début : 2026-03-03T13:00:00+01:00 – 2026-03-03T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T13:00:00+01:00 – 2026-03-03T14:00:00+01:00

✦ A l’occasion de la constellation de printemps de l’Opéra, autour des Enfants terribles de Philip Glass, Attacafa invite Ashraf Sharif Khan, maître de Sitar, fils d’Ustad Muhammad Sharif Khan Poonchwala.

Clin d’œil au choc musical de Philip Glass à la rencontre du célèbre sitariste Ravi Shankar, Ashraf Sharik Khan propose un concert inédit, puisant dans les ragas, inspirations hindoustanies et qawwali (musique d’expression soufie). Il sera accompagné de la voix d’Irshad Balkhi et des tablas d’Arwed Gluschke.

La musique d’Ashraf combine maîtrise technique étonnante et perfection dans l’expression musicale. La beauté mélodique de son style, accentuée par son développement rythmique dynamique et sa virtuosité, crée une expérience musicale unique.

Opéra de Lille Pl. du Théâtre, 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ashraf Sharif Khan