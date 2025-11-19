ASHS THE BEST – LE TRIANON Paris

ASHS THE BEST Début : 2025-12-19 à 19:00. Tarif : – euros.

MADOKY, SOLD OUT SERVICES ET PLAY TWO LIVE PRESENTENT : ASHS THE BESTC’est à partir de 2013 que le public découvre Ashs The Best.Artiste talentueux et prometteur, il remporte en 2017 le titre de « Révélation de l’année », décerné par le site « rapdjoloff.com » avec son premier single « My Nigga ».Elu « Meilleur artiste de l’année » en 2021, il s’impose sur la scène musicale sénégalaise comme un artiste complet.Ashs the Best est de retour en concert à Paris : Rendez-vous le vendredi 19 décembre 2025 au Trianon.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75