Asia-film: 5 centimètres par seconde Cinéma Le Sélect Granville

Asia-film: 5 centimètres par seconde

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Rendez-vous Samedi 21 mars à 18h00 en VOST

2008. Takaki, jeune informaticien bientôt trentenaire vit une existence banale et monotone à Tokyo. Parfois, lui reviennent les bribes d’un temps où il était différent, enjoué, passionné par l’espace, curieux de la vie et des autres. Il se souvient de l’année 1991 et de sa rencontre à l’école avec celle qui devient très vite son alter ego, Akari. La vie les éloigne mais malgré la séparation et les années, malgré les occasions ratées, un lien invisible les unit…

Une chronique douce-amère, adaptée du film culte d’animation de Makoto Shinkai avec son soutien plein et enthousiaste.

Séance en partenariat avec Poké Granville, les sushis et pokés seront servis après la projection.

**Réservations possibles jusqu’au vendredi 20 mars** .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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L’événement Asia-film: 5 centimètres par seconde Granville a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Granville Terre et Mer