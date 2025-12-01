Asia films Lumière pâle sur les collines Cinéma Le Sélect Granville
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
En vost.
Séance en partenariat avec Poké Granville.
D’après le roman de Kazuo Ishiguro Lauréat du prix Nobel de littérature.
Sushis et pokés offerts après la séance !
Sur réservation uniquement (jusqu’au vendredi 12 décembre au soir). .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
