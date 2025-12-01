Asia films Lumière pâle sur les collines Cinéma Le Sélect Granville

Asia films Lumière pâle sur les collines

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

En vost.

Séance en partenariat avec Poké Granville.

D’après le roman de Kazuo Ishiguro Lauréat du prix Nobel de littérature.

Sushis et pokés offerts après la séance !

Sur réservation uniquement (jusqu’au vendredi 12 décembre au soir). .

