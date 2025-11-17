Asiates : Des Européens vers l’Asie, parcours et transferts culturels Cosmopolis Nantes

Asiates : Des Européens vers l’Asie, parcours et transferts culturels Cosmopolis Nantes lundi 17 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 16:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Rencontre et échange avec Henri Copin, autour de Asiates – Des Européens vers l’Asie, parcours et transferts culturels (édition Hemisphères, 2025).Animation : Madie Magimel Asiates : ce mot désignant des personnes qui entretiennent avec l’Asie une relation particulière, évoque les effets profonds de la rencontre d’Européens avec l’Asie. Ils en épousent les cultures, les langues, les façons de vivre, les femmes ou les hommes, devenant autant de véritables ponts interculturels. Plus tout à fait d’Europe, ils ne sont pas non plus tout à fait d’Asie.Les Asiates, ce sont des journalistes, des écrivains, des militaires engagés dans l’aventure coloniale ou les guerres de décolonisation ; des missionnaires, des commerçants, des artistes, des savants, explorateurs, archéologues, linguistes.Engagés dans l’action ou dans l’étude, ils se passionnent pour la découverte approfondie d’un autre monde. Ce sont ces voyageurs passés et présents dans les pays d’Extrême-Orient, de l’ex-Indochine, du Siam ou de Thaïlande, de Malaisie, de Birmanie…Autant de profils, de parcours, d’appartenances illustrant des phénomènes de métissages culturels, d’hybridation, de transferts, de recomposition d’identité. Ils renvoient aux questions très actuelles que pose notre monde globalisé.Pour décrire et comprendre ces rencontres d’Occidentaux en situation coloniale et post-coloniale avec l’Asie lointaine, des chercheurs en histoire, littérature, ethnologie, sociologie…, eux-mêmes peu ou prou « Asiates », se sont retrouvés pour deux journées d’études à Marseille, à l’initiative de Laurence Husson (CNRS), à qui revient l’idée de cette rencontre. Henri Copin, agrégé de lettres, docteur en littérature comparée, est professeur à l’Université permanente, auteur d’études sur les littératures asiatiques. Événement proposé en partenariat avec l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Lore, l’association Amitiés Vietnam Loire-Atlantique et l’Université permanente.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr