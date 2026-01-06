Asinine L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement

Asinine

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h. L'Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

L’Affranchi, le complexe décompléxé marseillais dédié au hip hop inauguré en 1996 accueille Asinine.

Après une première tournée dans toute la France, Asinine se produira à Paris et à Marseille pour deux derniers concerts inédits.







Portée par la sortie de son dernier EP La jetée , l’artiste marseillaise a confirmé sur scène son univers propre à elle, avec une scénographie originale et une forte émotion, en témoigne son dernier passage au Grünt Festival.







Avec 8 titres au compteur, La jetée présente un long format encore jamais exploré dans sa discographie. Si la musique d’Asinine semble souvent teintée de couleurs sombres, cet EP raconte finalement l’envie d’une artiste de se réconcilier avec ses souvenirs, aussi douloureux qu’ils soient.







Alors, pour reprendre ses paroles, c’est en recollant les pots cassés qu’Asinine réussit, avec ce nouvel opus, à créer une mosaïque pleine d’espoir. .

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Affranchi, Marseille’s hip hop complex inaugurated in 1996, welcomes Asinine.

