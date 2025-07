ASM Clermont Auvergne Sale Sharks Stade Marcel Michelin Clermont-Ferrand

samedi 13 décembre 2025.

Stade Marcel Michelin 35 Rue du Clos Four Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-12-13 16:15:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rendez-vous au Stade Marcel Michelin pour le prochain match à domicile de l’ASM Rugby !

Stade Marcel Michelin 35 Rue du Clos Four Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

See you at the Stade Marcel Michelin for ASM Rugby’s next home match!

German :

Wir sehen uns im Stade Marcel Michelin für das nächste Heimspiel der ASM Rugby!

Italiano :

Ci vediamo allo Stade Marcel Michelin per la prossima partita casalinga dell’ASM Rugby!

Espanol :

¡Nos vemos en el Stade Marcel Michelin para el próximo partido en casa de ASM Rugby!

L’événement ASM Clermont Auvergne Sale Sharks Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-07-23 par Clermont Auvergne Métropole