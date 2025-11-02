ASM Romagnat Rugby Féminin vs Blagnac Stade des Perouses Romagnat
ASM Romagnat Rugby Féminin vs Blagnac Stade des Perouses Romagnat dimanche 2 novembre 2025.
ASM Romagnat Rugby Féminin vs Blagnac
Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Rendez-vous au Stade des Pérouses pour le prochain match à domicile de l’ASM Rugby Féminin !
.
Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
See you at Stade des Pérouses for ASM Rugby Féminin’s next home match!
German :
Wir sehen uns im Stade des Pérouses zum nächsten Heimspiel der ASM Rugby Féminin!
Italiano :
Ci vediamo allo Stade des Pérouses per la prossima partita casalinga dell’ASM Rugby Féminin!
Espanol :
¡Nos vemos en el Stade des Pérouses para el próximo partido en casa del ASM Rugby Féminin!
L’événement ASM Romagnat Rugby Féminin vs Blagnac Romagnat a été mis à jour le 2025-08-25 par Clermont Auvergne Métropole