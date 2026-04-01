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ASM Romagnat Rugby Féminin vs Grenoble Stade des Perouses Romagnat

ASM Romagnat Rugby Féminin vs Grenoble Stade des Perouses Romagnat dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Stade des Perouses

Adresse : Avenue des Pérouses

Ville : 63540 Romagnat

Département : Puy-de-Dôme

Début : 2026-04-12T15:00:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Romagnat

ASM Romagnat Rugby Féminin vs Grenoble

Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Rendez-vous au Stade des Pérouses pour le prochain match à domicile de l’ASM Rugby Féminin !
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Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

See you at Stade des Pérouses for ASM Rugby Féminin’s next home match!

L’événement ASM Romagnat Rugby Féminin vs Grenoble Romagnat a été mis à jour le 2025-08-25 par Clermont Auvergne Métropole

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