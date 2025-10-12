ASM Romagnat Rugby Féminin vs Lille Métropole Stade des Perouses Romagnat

Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat Puy-de-Dôme

Rendez-vous au Stade des Pérouses pour le prochain match à domicile de l’ASM Rugby Féminin !

English :

See you at Stade des Pérouses for ASM Rugby Féminin’s next home match!

German :

Wir sehen uns im Stade des Pérouses zum nächsten Heimspiel der ASM Rugby Féminin!

Italiano :

Ci vediamo allo Stade des Pérouses per la prossima partita casalinga dell’ASM Rugby Féminin!

Espanol :

¡Nos vemos en el Stade des Pérouses para el próximo partido en casa del ASM Rugby Féminin!

