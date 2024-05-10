Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou + Maalem Houssam Guinia + Retro Cassetta, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou + Maalem Houssam Guinia + Retro Cassetta Jeudi 9 avril, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Tarif Plein 20€ | Tarif Réduit 1 16€ | Tarif Réduit 2 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T23:30:00+02:00

Dans le cadre du 43e festival Banlieues Bleues :

ASMAA HAMZAOUI & BNAT TIMBOUKTOU (gnawa – Maroc)

+ MAALEM HOUSSAM GUINIA (gnawa – Maroc)

+ RETRO CASSETTA (dj set – Maroc)

Le Maroc à l’honneur pour l’escale audonienne du festival Banlieues Bleues avec Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou : un des rares groupe entièrement féminin de gnawa, Maâlem Houssam Giunia, fils du légendaire Maalem Mahmoud Gania et Retro Cassetta et les joyaux retrouvés de la musique maghrébine.

Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou

Maroc

En 2019, à guère plus de vingt ans, elle faisait sa première date française à la Dynamo de Banlieues Bleues. C’est donc tout naturellement qu’Asmaa Hamzaoui, chanteuse et joueuse de gembri, est de retour, cette fois pour le festival. Toujours entourée de ses fidèles Bnat Timbouktou, le groupe exclusivement féminin avec lequel elle a brisé un tabou, à Essaouira en 2017, en osant pénétrer dans le cercle réservé aux hommes. Dans le sillon des maîtres Gnawas, la fille du tutélaire Rachid Hamzaoui a été depuis intronisée maalema, et fait entrer sa musique dans le siècle nouveau, composant des variations plus en phase avec les préoccupations de sa génération, sans néanmoins négliger la portée symbolique de cette tradition séculaire.

Asmaa Hamzaoui : guembri, voix, Aicha Hamzaoui, Diana Bernardino, Mouna Guidiri : krakeb, voix

Vidéo

————————-

Maalem Houssam Guinia

Maroc

Inédit

Tel père, quel fils ! Ce jeune maalem (maître musicien) n’est pas sans faire écho à celui qui lui a tout transmis : son père, Mahmoud Guinia, figure emblématique de la musique Gnawa, décédé en 2015 dans sa ville d’Essaouira. Dans ses doigts sur les cordes du guembri et de sa voix ressurgissent des siècles de souffrance, – celle des ancêtres esclaves africains forcés à s’adapter à la culture marocaine – qu’il transforme en une lumière noire synonyme de résilience. Houssam Guinia marque aussi sa différence, avec une science rythmique qui rappelle qu’avant d’être source de plaisirs profanes, cette musique était d’essence mystique, en se hissant dans des vertiges sensoriels où le son tournoie pour peu à peu réunir corps et âme. En transe.

Maalem Houssam Guinia : gembri, Hamza Guinia, Jamal Bouizgaren : qraqeb

Vidéo

——————————-

Retro Cassetta dj set

Maroc

Avant de mixer aux quatre coins du globe, le Marocain Retro Cassetta a toujours nourri une passion pour les cassettes des années 80 et 90 qu’il collecte et numérise pour préserver l’inestimable patrimoine analogique du Maroc, de l’Algérie et de la Libye – où la cassette a joué un rôle crucial dans la circulation de la musique. Dans cette quête, il piste une révolution : l’arrivée des claviers et des boîtes à rythmes dans la musique traditionnelle. Raï, chaâbi wave, rap, disco, rock, gnawa… Sa collection est un véritable trésor exposé dans des sets électrisants, qui surfent sur la nostalgie et combinent des perles ultra-rares dans une irrésistible célébration de la richesse musicale du Maghreb. L’homme aux 20 000 cassettes n’attend plus que vous sur le dancefloor !

———————–

– TARIF RÉDUIT 1 (TR1) 16€ + de 65 ans, habitant·es de la Seine-Saint-Denis – Sur présentation d’un justificatif

– TARIF RÉDUIT 2 (TR2) 12€ Pack Festival (à partir de 4 concerts), – de 26 ans, Carte IKARIA, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux – Sur présentation d’un justificatif

