ASMANTI [MIDI-MINUIT] par la CIE HYLEL / ROSES par la CIE KH Maison de la musique de Nanterre Nanterre

ASMANTI [MIDI-MINUIT]

À la frontière entre le théâtre et la danse hip-hop, Asmanti [MIDI-MINUIT] raconte la bande de jeunes, le groupe dans le quartier. Partant de situations vécues, l’écriture de la pièce se déploie dans l’énergie des corps, entre rire et violence, immobilisme et épuisement. Empruntant les références esthétiques de la street culture, du rap et du cinéma, Marina Gomes a imaginé cette pièce.

ROSES

Formé entre Los Angeles et Paris, Karim Khouader revendique une approche singulière du mouvement et de l’énergie des corps. On retrouve dans ses pièces une vision cinématographique de la danse. Avec Roses, il s’attaque à une fiction, un rêve de changement à travers un braquage pour s’évader de réalités… pas toujours roses.

Dans le cadre de « Premières Scènes Hip-Hop ».

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Le 6 décembre à la Maison de la Musique de Nanterre, la soirée réunit Asmanti [MIDI-MINUIT] de la Compagnie Hylel, à la frontière entre théâtre et danse hip-hop, et Roses de la Compagnie KH, une fiction chorégraphique portée par l’énergie et la vision cinématographique de Karim Khouader.

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

