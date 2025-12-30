ASNA SHAHZENXXX HEFKA TOMMY M CRI’ART Auch

ASNA SHAHZENXXX HEFKA TOMMY M Début : 2026-04-17 à 22:00. Tarif : – euros.

Née et élevée en Côte d’Ivoire, Asna se définit comme une exploratrice de musique. Elle accorde une attention particulière aux rythmes traditionnels qui ont influencé la musique africaine contemporaine. Elle fait danser les gens dans une variété de genres, du coupé décalé ivoirien au dancehall électronique angolais en passant par la nouvelle scène musicale expérimentale africaine. Elle explore une nouvelle vision des rythmes qui inclut les percussions, les motifs de la musique africaine traditionnelle et les mélanges avec les possibilités illimitées de la musique électronique.ShaHzenxxx façonne des sets où les rythmes percussifs rencontrent des textures hypnotiques, embarquant le public dans un état de lâcher-prise total. Elle tisse des enchaînements qui captivent, entraînent le mouvement et rendent la danse inévitable.À travers des sons électroniques mêlés à des influences traditionnelles, elle revendique des identités multiples, des héritages hybrides. Trad, transe, techno, carnaval, club : elle les fait dialoguer sans hiérarchie, pour une fête libre, vivante, collective.Hefka est un Dj / compositeur capable de vous transporter dans son univers très expérimental ou sur des sons rythmés et très groovy. La passion de la musique électronique lui est venu après avoir passé la plus grande partie de son adolescence dans les clubs toulousains où il restait jusqu’au petit matin sans se lasser de cette sonorité envoûtante…Après ces nombreuses années à écouter les plus grands artistes, il s’est forgé une identité musicale tech house techno qui lui est propre, et souhaite la partager avec les amoureux de musique électronique.Amateur de rap et entouré par ses amis du collectif MEI$TER$ CLAN, Tommy M.. découvre la musique électronique dans des soirées DnB toulousaines et des free party techno du sud de la France.En 2024, il décide de se lancer en tant que DJ, d’abord sur platines numériques puis, pour retourner aux racines de la culture techno, il se convertit aux platines vinyles.Dans un registre house, Tommy M. prend plaisir à rythmer les débuts de soirée sur fond de coucher de soleil, la rue en bas de chez lui depuis sa fenêtre, ou encore les terrasses de bar au plus profond de la nuit.

