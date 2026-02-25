Asperges en fête à la Forge La Forge Uza
La Forge 36 rue du lac Uza Landes
Tarif : – –
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-29
2026-03-17
13 jours pour savourer l’asperge dans les Landes !
Du mardi 17 mars au dimanche 29 mars 2026, l’asperge est la star dans les Landes ! Plus de 30 restaurants vous régalent avec des menus gourmands, créatifs et 100 % locaux. Laissez-vous tenter par des assiettes sublimant l’asperge sous toutes ses formes.
Ne passez pas à côté, la saison est courte ! .
La Forge 36 rue du lac Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
