Asperges en fête à la Table du Marensin La Table du Marensin Uza

Asperges en fête à la Table du Marensin

La Table du Marensin 115 rue de Castets Uza Landes

13 jours pour savourer l’asperge dans les Landes !

Du mardi 17 mars au dimanche 29 mars 2026, l’asperge est la star dans les Landes ! Plus de 30 restaurants vous régalent avec des menus gourmands, créatifs et 100 % locaux. Laissez-vous tenter par des assiettes sublimant l’asperge sous toutes ses formes.

Ne passez pas à côté, la saison est courte ! .

La Table du Marensin 115 rue de Castets Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 22 90 21

