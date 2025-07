ASPIRAN’DEZ-VOUS Aspiran

ASPIRAN’DEZ-VOUS Aspiran dimanche 21 septembre 2025.

ASPIRAN’DEZ-VOUS

Aspiran Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Aspiran’dez-vous est un évènement pour célébrer le patrimoine local et les richesses du village. Que vous soyez passionné d’histoire, d’art et de culture, amateur de vin ou simplement en quête d’un moment convivial entre amis et en famille, promenez-vous à travers le village, rencontrez les créateurs et vivez l’histoire d’Aspiran.

À quoi s’attendre ?

Rencontrez les artisans.

Poussez la porte des ateliers et caves locales pour admirer leur travail.

Concerts de musique live.

Profitez d’un programme musical éclectique dans tout le village.

Dégustations de vin.

Savourez les arômes des vins d’Aspiran et rencontrez les hommes et les femmes qui les ont créés.

Food trucks & spécialités locales.

Régalez-vous avec une cuisine de rue gourmande et des spécialités régionales.

Animations pour toute la famille.

Les enfants pourront s’amuser avec des ateliers interactifs, des jeux et des surprises. .

Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11

English :

Aspiran?dez-vous is an event to celebrate local heritage and the richness of the village. Whether you’re passionate about history, art and culture, a wine lover or simply looking for a convivial moment with friends and family, stroll through the village, meet the creators and experience the history of Aspiran.

German :

Aspiran?dez-vous ist eine Veranstaltung, bei der das lokale Erbe und die Reichtümer des Dorfes gefeiert werden. Ob Sie sich für Geschichte, Kunst und Kultur interessieren, Weinliebhaber sind oder einfach nur einen geselligen Moment mit Freunden und Familie suchen, machen Sie einen Spaziergang durch das Dorf, treffen Sie die Schöpfer und erleben Sie die Geschichte von Aspiran.

Italiano :

Aspiran?dez-vous è un evento che celebra il patrimonio locale e le ricchezze del villaggio. Che siate appassionati di storia, arte e cultura, amanti del vino o semplicemente alla ricerca di un momento conviviale con amici e familiari, passeggiate per il villaggio, incontrate i creatori e vivete la storia di Aspiran.

Espanol :

Aspiran?dez-vous es un acontecimiento para celebrar el patrimonio local y las riquezas del pueblo. Tanto si eres un apasionado de la historia, el arte y la cultura, un amante del vino o simplemente buscas un momento de convivencia con amigos y familiares, pasea por el pueblo, conoce a los artistas y vive la historia de Aspiran.

