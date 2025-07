ASPIRAN’DEZ-VOUS Aspiran

ASPIRAN’DEZ-VOUS Aspiran dimanche 21 septembre 2025.

ASPIRAN’DEZ-VOUS

Place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Une invitation à rencontrer les talents créatifs d’Aspiran et à découvrir l’histoire, le patrimoine et les vins de notre village.

Une invitation à rencontrer les talents créatifs d’Aspiran et à découvrir l’histoire, le patrimoine et les vins de notre village. .

Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 11 93 71 70 contact@aspirandezvous.fr

English :

An invitation to meet Aspiran’s creative talents and discover our village’s history, heritage and wines.

German :

Eine Einladung, die kreativen Talente von Aspiran zu treffen und die Geschichte, das Kulturerbe und die Weine unseres Dorfes zu entdecken.

Italiano :

Un invito a incontrare i talenti creativi di Aspiran e a scoprire la storia, il patrimonio e i vini del nostro villaggio.

Espanol :

Una invitación a conocer los talentos creativos de Aspiran y descubrir la historia, el patrimonio y los vinos de nuestro pueblo.

L’événement ASPIRAN’DEZ-VOUS Aspiran a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT DU CLERMONTAIS