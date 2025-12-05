Assa Matusse Le Son de la Terre PARIS 05

Assa Matusse est une chanteuse et compositrice mozambicaine dotée d’une voix unique et mélodique bouleversante. Après un premier album, « + EU » sorti en 2017, et un début de carrière très remarqué au Mozambique, Assa tente l’aventure à Paris ! Forte d’un bagage artistique largement influencé par la lusophonie et le continent Africain, mais aussi par tous les rythmes du monde qui l’ont bercée dès son plus jeune âge, Assa poursuit son passionnant chemin entre fusion et world avec son deuxième album « Mutchangana », qui dans sa langue locale désigne les hommes et femmes de l’ethnie Changana. Un projet métissé par essence, franco-mozambicain, où se combinent rythmes africains et contemporains, chants en portugais, anglais, français et surtout en changana, sa langue maternelle.

Aussi à l’aise en duo acoustique qu’avec son quartet dans les clubs parisiens, tout comme sur les grandes scènes de son pays ou en festival avec une formation élargie, Assa est une artiste complète et charismatique.

Assa Matusse est une chanteuse et compositrice mozambicaine, qui mêle avec subtilité et talent les rythmes traditionnels et soul !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05