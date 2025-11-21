Assafir La Scène du Canal Paris

«Assafir» signifie «oiseau» en arabe, un nom qui brouille les pistes autant qu’il exprime la singularité du groupe, sextet aux cinq nationalités méditerranéennes qui s’est forgé au fil des années un son métis unique et à son image.

Avec son deuxième opus «Traversées» (2025), Assafir signe un album aux multiples influences et rivages. Enrichi de compositions plus personnelles, «Traversées» raconte l’exil, la perte et le deuil, mais nous rappelle que la fête viendra enfin à notre rescousse, par une invitation à la danse et une célébration de l’amour et de la beauté. Album reconnu par la critique (France Musique, Couleurs Jazz, Star Wax,…), «Traversées» est à l’image du live d’Assafir, contemplatif, engagé et résolument festif !

Puisant dans un répertoire traditionnel grec à danser, le sextet façonne une musique nouvelle, empreinte d’énergie et de générosité !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif plein : 16 EUR

Tarif réduit : 13 EUR Tout public.

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 A la Scène du Canal, la saison 2014-2015 s’ouvre dans la nouveauté : une salle transformée, un bar, une ambiance chaleureuse, un décor remanié, la liberté d’être assis ou debout, de danser… Et toujours nous continuons de creuser la voie d’une programmation musique actuelle novatrice, en recherche constante d’esthétiques contemporaines, avec cet engagement fort : la défense de la parole célébrée sous toutes ses formes : chantée, contée, scandée, slamée, rappée…

La SDC, c’est aussi un lieu d’accueil et de travail, soucieux de donner aux artistes les meilleurs conditions pour préparer leurs spectacles : David Lafore, Louis Caratini, Damien Delisle et S Petit Nico sont nos résidents musique actuelle cette saison : des démarches décalées et pop pour une chanson contemporaine inédite…

Cette saison, c’est aussi le retour des Filles du Canal : coup de projecteur sur la chanson au féminin qui bouscule par son inventivité et son énergie. Nos soirées Prémix Hip-hop sont également de retour et s’enrichissent avec les “129h slam session”. Enfin, la SDC continue de s’engager auprès des jeunes chanteurs et offre son plateau et ses moyens d’accompagnement dans le cadre du dispositif Microclimat, initié en partenariat avec Éclats Spectacles.

L’équipe de la SDC tient à remercier ses partenaires institutionnels , ses bénévoles et ses amis ! Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir une nouvelle saison nos coups de coeur musiques actuelles !Paris