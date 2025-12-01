ASSE BASTIA Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne

ASSE BASTIA Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne vendredi 12 décembre 2025.

ASSE BASTIA

Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Venez nombreux supporter votre équipe dans le Chaudron !
Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne 42028 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 92 31 70 

English :

Come and support your team in the Cauldron!

German :

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie Ihr Team im Chaudron!

Italiano :

Venite a sostenere la vostra squadra nello Chaudron!

Espanol :

¡Ven a apoyar a tu equipo en el Chaudron!

