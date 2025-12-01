ASSE BASTIA Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne
ASSE BASTIA Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne vendredi 12 décembre 2025.
Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Venez nombreux supporter votre équipe dans le Chaudron !
Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne 42028 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 92 31 70
English :
Come and support your team in the Cauldron!
German :
Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie Ihr Team im Chaudron!
Italiano :
Venite a sostenere la vostra squadra nello Chaudron!
Espanol :
¡Ven a apoyar a tu equipo en el Chaudron!
