ASSE NANCY Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne

Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne Loire
Début : 2025-11-21 20:00:00
2025-11-21
Venez nombreux supporter votre équipe dans le Chaudron !
.
English :
Come and support your team in the Cauldron!
German :
Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie Ihr Team im Chaudron!
Italiano :
Venite a sostenere la vostra squadra nello Chaudron!
Espanol :
¡Ven a apoyar a tu equipo en el Chaudron!
