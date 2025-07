ASSE REIMS Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne

ASSE REIMS Stade Geoffroy-Guichard / ASSE Saint-Étienne vendredi 19 septembre 2025.

ASSE REIMS

Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Venez nombreux supporter votre équipe dans le Chaudron !

.

Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne 42028 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 92 31 70

English :

Come and support your team in the Cauldron!

German :

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie Ihr Team im Chaudron!

Italiano :

Venite a sostenere la vostra squadra nello Chaudron!

Espanol :

¡Ven a apoyar a tu equipo en el Chaudron!

L’événement ASSE REIMS Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-07-22 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès