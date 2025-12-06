Assemblade de Noël à Richet Église Saint Jean-Baptiste de Richet Pissos

Assemblade de Noël à Richet

Église Saint Jean-Baptiste de Richet 130 chemin de St Jean Pissos Landes

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Assemblade de Noël à Richet organisée par les Associations Mémoire et Développement , Les Amis de l’église de Richet et une Pierre à l’édifice le Samedi 06 décembre 2025 avec la participation des Chanteurs Béarnais de la Vallée d’Ossau.

Deux représentations proposées à 18h30 et 20h30.

Chocolat, vin chaud, gourmandises sucrées.

Lampes de poche conseillée pour s’acheminer vers l’église. .

Église Saint Jean-Baptiste de Richet 130 chemin de St Jean Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine abboyriefenie@orange.fr

English : Assemblade de Noël à Richet

Christmas gathering at Richet organized by the Associations Mémoire et Développement , Les Amis de l’église de Richet and Une Pierre à l’édifice on Saturday December 06, 2025 with the participation of the Chanteurs Béarnais de la Vallée d’Ossau.

Flashlights recommended on the way to the church.

German : Assemblade de Noël à Richet

Weihnachtsfeier in Richet, organisiert von den Vereinen Mémoire et Développement, Les Amis de l’église de Richet und Une Pierre à l’édifice am Samstag, den 06. Dezember 2025, unter Mitwirkung der Chanteurs Béarnais de la Vallée d’Ossau.

Taschenlampen werden für den Weg zur Kirche empfohlen.

Italiano :

Raduno natalizio a Richet organizzato dalle associazioni Mémoire et Développement , Les Amis de l’église de Richet e Une Pierre à l’édifice sabato 06 dicembre 2025 con la partecipazione dei Chanteurs Béarnais de la Vallée d’Ossau.

Si consiglia l’uso di torce per raggiungere la chiesa.

Espanol : Assemblade de Noël à Richet

Encuentro navideño en Richet organizado por las Asociaciones Mémoire et Développement , Les Amis de l’église de Richet y Une Pierre à l’édifice el sábado 06 de diciembre de 2025 con la participación de los Chanteurs Béarnais de la Vallée d’Ossau.

Antorchas recomendadas en el camino a la iglesia.

