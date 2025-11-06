ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LANCYRE Valflaunès

Christel Valentin, vigneronne et œnologue du domaine, vous propose un atelier « Assemblage Création de votre cuvée ». ​ Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com

English :

Christel Valentin, the estate’s winemaker and ?nologist, offers a workshop entitled « Assemblage: Création de votre cuvée » (Blending: Creating your own cuvée) Discover the art of blending different grape varieties, create your own cuvée and leave with your own creation

German :

Christel Valentin, Winzerin und ?nologin des Weinguts, bietet Ihnen einen Workshop « Assemblage: Kreation Ihrer Cuvée » an. ? Entdecken Sie die Kunst der Assemblage anhand verschiedener Rebsorten, stellen Sie Ihre Cuvée her und gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause

Italiano :

Christel Valentin, enologa e viticoltrice della tenuta, vi propone un workshop dal titolo « Assemblaggio: creare la propria cuvée »? Scoprite l’arte dell’assemblaggio di diverse varietà di uve, create la vostra cuvée e partite con la vostra creazione

Espanol :

Christel Valentin, enóloga y viticultora de la finca, le ofrece un taller titulado « Ensamblaje: creación de su propia cuvée » Descubra el arte de mezclar diferentes variedades de uva, cree su propia cuvée y váyase con su propia creación

