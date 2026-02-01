ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LANCYRE

Valflaunès Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-02-05 2026-03-05 2026-04-23

Christel Valentin, vigneronne et œnologue du domaine, vous propose un atelier Assemblage Création de votre cuvée . ​ Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création.

Christel Valentin, vigneronne et œnologue du domaine, vous propose un atelier Assemblage Création de votre cuvée . ​ Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création. .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christel Valentin, the estate’s winemaker and ?nologist, offers a workshop entitled Assemblage: Création de votre cuvée (Blending: Creating your own cuvée) Discover the art of blending different grape varieties, create your own cuvée and leave with your own creation.

L’événement ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LANCYRE Valflaunès a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP