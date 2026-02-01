ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LANCYRE Valflaunès
ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LANCYRE Valflaunès jeudi 5 février 2026.
ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LANCYRE
Valflaunès Hérault
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-02-05
fin : 2026-04-23
2026-02-05 2026-03-05 2026-04-23
Christel Valentin, vigneronne et œnologue du domaine, vous propose un atelier Assemblage Création de votre cuvée . Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création.
Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com
Christel Valentin, the estate’s winemaker and ?nologist, offers a workshop entitled Assemblage: Création de votre cuvée (Blending: Creating your own cuvée) Discover the art of blending different grape varieties, create your own cuvée and leave with your own creation.
