ASSEMBLAGES. PRENDRE SOIN DES CHOSES LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE Toulouse

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Dans le cadre du programme Gestes. Arts et savoir-faire en Occitanie , les Abattoirs présentent l’exposition Assemblages. Prendre soin des choses, une relecture à la fois historique et contemporaine d’un geste qui traverse les collections des Abattoirs et les époques l’assemblage.

L’assemblage est une pratique artistique née au XXe siècle en Occident, consistant à combiner des objets récupérés du quotidien. Utilisée par Picasso, Braque ou les dadaïstes, elle crée des œuvres inclassables qui interrogent notre rapport aux objets, entre critique de la société de consommation et mémoire des choses.

À travers les œuvres des collections des Abattoirs, l’exposition propose de découvrir toute la multiplicité d’un geste qui transcende l’objet lui-même et dont la signification et l’esthétique varient selon les époques et les cultures. .

English :

As part of the « Gestes. Arts et savoir-faire en Occitanie » program, Les Abattoirs presents Assemblages. Prendre soin des choses, a historical and contemporary rereading of a gesture that crosses the Abattoirs? collections and eras: assemblage.

German :

Im Rahmen des Programms « Gestes. Arts et savoir-faire en Occitanie » präsentieren die Abattoirs die Ausstellung Assemblages. Prendre soin des choses, eine sowohl historische als auch zeitgenössische Neuinterpretation einer Geste, die sich durch die Sammlungen der Abattoirs und die Epochen zieht: die Assemblage.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Gestes. Arts et savoir-faire en Occitanie », Les Abattoirs presentano la mostra Assemblages. Prendersi cura delle cose, una rilettura storica e contemporanea di un gesto che attraversa le collezioni degli Abattoirs e le epoche: l’assemblaggio.

Espanol :

En el marco del programa « Gestes. Arts et savoir-faire en Occitanie », Les Abattoirs presentan la exposición Assemblages. El cuidado de las cosas, una relectura histórica y contemporánea de un gesto que recorre las colecciones de Les Abattoirs y a través de los tiempos: el ensamblaje.

