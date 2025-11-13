Assemblée #1 : la robustesse TU-Nantes Nantes

Assemblée #1 : la robustesse TU-Nantes Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 16:00 –

Gratuit : oui Gratuit sur réservation : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Face au constat d’un monde en crise(s), comment agir ?Le TU inaugure un cycle de rendez-vous mêlant spectacles, ateliers citoyens et rencontres pour explorer ensemble des pistes pour fabriquer un monde plus désirable.Acteurs et actrices d’une pensée, philosophes militants, chercheurs et chercheuses visionnaires sont invités à témoigner d’un concept inspirant : la robustesse, la révolution, la joie, autant de boussoles citoyennes pour se donner le pouvoir et le courage d’agir. PROGRAMME :14h : Débat / discussion : « Sortir du productivisme scientifique : pour une Université non-performante ! » par l’Atécopol de Nantes – Atelier d’écologie politique – Réservation·16h : Déambulation collective par l’Atécopol de Nantes – Atelier d’écologie politique – RéservationUne marche-composition, forme de déambulation collective (sur le campus du Tertre), pour arpenter le dehors, se parler en mouvement et penser autrement. 18h30 : La robustesse – Rencontre avec Olivier Hamant, Chercheur à l’INRAE, directeur de l’institut Michel Serres, auteur de « La 3e voie du vivant » et « Antidote au culte de la performance ». – RéservationEn s’inspirant des êtres vivants, nous pourrions apprendre une autre façon d’habiter la Terre. Alors que les sociétés humaines modernes ont mis l’accent sur l’efficacité et l’efficience au service du confort individuel, la vie se construit plutôt sur les vulnérabilités, les lenteurs, les incohérences… c’est-à-dire des contre-performances, au service de la robustesse du groupe. Un contre-programme ?

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/