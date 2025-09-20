ASSEMBLÉE – Châtillon – TeRRitoire(s) 9.2 Place du marché Châtillon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

La compagnie Sauf le dimanche s’installe dans l’espace public pour inventer son spectacle : Assemblée.

Tout commence simplement : une question, un échange, un geste que vous nous offrez. De ces rencontres, le spectacle se construit peu à peu.

Prenez un moment pour regarder, écouter, ou participer si vous le souhaitez. Ici, chacun trouve sa place.

Et quand le soir tombe, nous vous invitons à partager une Assemblée éphémère, née des histoires et des gestes récoltés au fil de la journée.

Place du marché 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « margot@lesoxalis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0761589348 »}]

Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel espace public danse

Xavier CANTAT