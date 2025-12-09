Assemblée Citoyenne de Dieulefit Rue Justin Jouve Dieulefit

Assemblée Citoyenne de Dieulefit

Rue Justin Jouve Foyer de la Halle Dieulefit Drôme

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Assemblée Citoyenne de Dieulefit au foyer de La Halle. Exposé débat animé par J-P Benard à propos de son livre Nos redoutables paranoïas de gouvernance Un impensé lourd de conséquences

Rue Justin Jouve Foyer de la Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 30 20 92

English :

Assemblée Citoyenne de Dieulefit in the foyer of La Halle. Lecture and debate led by J-P Benard on his book Nos redoutables paranoïas de gouvernance Un impensé lourd de conséquences

German :

Assemblée Citoyenne de Dieulefit (Bürgerversammlung) im Foyer von La Halle. Vortrag und Diskussion unter der Leitung von J-P Benard über sein Buch Nos redoutables paranoïas de gouvernance Un impensé lourd de conséquences (Unsere gefürchteten Regierungsparanoia Ein folgenschweres Unwort)

Italiano :

Assemblea dei cittadini di Dieulefit nel foyer de La Halle. Incontro e dibattito condotto da J-P Benard sul suo libro Nos redoutables paranoïas de gouvernance Un impensé lourd de conséquences

Espanol :

Asamblea ciudadana de Dieulefit en el vestíbulo de La Halle. Conferencia y debate a cargo de J-P Benard sobre su libro Nos redoutables paranoïas de gouvernance Un impensé lourd de conséquences

