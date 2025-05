Assemblée communale de Châtres-la-Forêt – Square de la mairie Évron, 31 mai 2025 14:00, Évron.

Mayenne

Assemblée communale de Châtres-la-Forêt Square de la mairie Commune de Châtres-la-Forêt Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Un programme festif et riche en convivialité en famille entre amis à deux en solo …

Il y en aura pour tout le monde !!!!

Venez nombreux

Voici le programme de notre assemblée communale du 31 Mai et 1 er Juin

– Animation jeunesse GRATUITE Tyrolienne, pont de singe dans les arbres, chasse aux trésors, chamboule tout, fouille dans une grotte etc. …(thème préhistoire), en collaboration avec Sylvie Legentil, enseignante de l’école de Châtres et ses anciens élèves de l’école et ASD53, club de spéléologie (SAMEDI & DIMANCHE).

– Concours de pétanque sur inscription gratuite le samedi 31 mai à 14h.

– Apéro spectacle avec LALY CIRCUS, spectacle de feu et lumière à partir de 19h30 le samedi soir

(Buvette et restauration sur place avec des planches apéro charcuterie, fromage… « camembert rôti » frites).

– Dimanche: VIDE GRENIER sans réservation, dès 7h emplacement gratuit !

Randonnée des fours à chaux avec visite des fours …explications de l’utilité de l’endroit etc. Départ à 10h. inscription sur place 2 €.

Repas entrecôte frites sur réservation 20€ (DIMANCHE)

Buvette et restauration tout le week-end (sandwichs saucisses, frites …)

Après midi festif avec la BANDA’SUZANNE dès 14h le dimanche.

Inscriptions réservations infos utiles au 06.79.88.34.16 (Mme GRUAU Coralie présidente) et ou 06.66.99.03.89 (Mme MARCHAND Jennifer secrétaire). .

Square de la mairie Commune de Châtres-la-Forêt

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 66 99 03 89 comite53clf@outlook.fr

English :

A festive and convivial program for families, friends, couples and soloists…

There’s something for everyone !!!!

Come one, come all

German :

Ein festliches Programm voller Geselligkeit mit der Familie unter Freunden zu zweit allein …

Es wird für jeden etwas dabei sein !!!!

Kommen Sie zahlreich

Italiano :

Un programma festivo e conviviale per tutta la famiglia, gli amici, le coppie e i solisti…

Ce n’è per tutti i gusti !!!!

Venite uno, venite tutti

Espanol :

Un programa festivo y de convivencia para toda la familia, amigos, parejas y solistas…

¡¡¡¡Hay para todos los gustos !!!!

Vengan todos

