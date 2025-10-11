Assemblée de chants et contes préselection Bogue d’Or Brocéliande Café Tréhorenteuc

Brocéliande Café 4 Rue De Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le Brocéliande café vous donne rendez-vous pour les présélections à la 49ème édition du concours de contes et de menteries de la Bogue d’or. Entrée gratuite.

Restauration possible sur réservation au 02 97 93 27 93. .

+33 2 97 93 27 93

