Assemblée Générale 2025 Association du Bourg L’Evêque Rennes Vendredi 28 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Assemblée Générale 2025 / Ordre du Jour : · Rétrospective 2024-2025 : · Réflexion participative sur les événements de l’association. · Renouvellement du CA

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27