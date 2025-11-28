Assemblée Générale 2025 Association du Bourg L’Evêque Rennes
Assemblée Générale 2025 Association du Bourg L’Evêque Rennes vendredi 28 novembre 2025.
Assemblée Générale 2025 Association du Bourg L’Evêque Rennes Vendredi 28 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Assemblée Générale 2025 / Ordre du Jour : · Rétrospective 2024-2025 : · Réflexion participative sur les événements de l’association. · Renouvellement du CA
**Assemblée Générale 2025 / Ordre du Jour :**
**· Retrospective 2024-2025 :**
* vote a ffectation du résultat
**· Ré flexion participative sur les événements**
**de l’association.**
**· Renouvellement du CA :**
* accueil des candidatures
* administrteur·trices sortant·es
* vote
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T18:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T20:30:00.000+01:00
1
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27