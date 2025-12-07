ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025 SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025

SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

2025-12-07

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 7 décembre 2025, à 11h00, à la Salle de la Commanderie (Rue du Vignier de Saint-Jean).

Assemblée ouverte à tous.

Un pot de l’amitié sera offert par le Comité à l’issue de cette assemblée.

SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr

English :

The Comité des Fêtes de Poucharramet invites you to its annual general meeting on Sunday December 7, 2025, at 11:00 am, at the Salle de la Commanderie (Rue du Vignier de Saint-Jean).

The meeting is open to all.

A drink will be offered by the Committee at the end of the meeting.

