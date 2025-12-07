ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025 SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025 SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet dimanche 7 décembre 2025.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025
SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 7 décembre 2025, à 11h00, à la Salle de la Commanderie (Rue du Vignier de Saint-Jean).
Assemblée ouverte à tous.
Un pot de l’amitié sera offert par le Comité à l’issue de cette assemblée.
Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous convie à son assemblée générale annuelle.
Un pot de l’amitié sera offert par le Comité à l’issue de cette assemblée. .
SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr
English :
The Comité des Fêtes de Poucharramet invites you to its annual general meeting on Sunday December 7, 2025, at 11:00 am, at the Salle de la Commanderie (Rue du Vignier de Saint-Jean).
The meeting is open to all.
A drink will be offered by the Committee at the end of the meeting.
L’événement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025 Poucharramet a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE