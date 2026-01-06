Assemblée Générale 2026 Maison de Quartier La Touche Rennes
Assemblée Générale 2026 Maison de Quartier La Touche Rennes mardi 17 février 2026.
Assemblée Générale 2026 Maison de Quartier La Touche Rennes Mardi 17 février, 18h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Objet : Embarquement immédiat pour notre Assemblée Générale ✈️
Et si vous ajoutiez à votre liste de résolutions votre venue à l’Assemblée Générale de votre association ?
Le lieu où vous apprenez à envoyer un sms à vos enfants,
où vous cousez un pull-over pour votre grand-mère,
où vos enfants profitent d’activités en tout genre,
où vous pouvez venir consulter le journal et boire un café,
où vous pouvez jouer, créer et partager !
Asseyez-vous confortablement, attachez vos ceintures, et participez à la construction de la maison de quartier de demain.
Pensez à réserver votre billet, nous comptons sur votre présence à bord !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-17T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-17T20:30:00.000+01:00
1
https://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr http://www.mqlt.fr 0299544512
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@mqlt.fr 0299544512