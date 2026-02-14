Assemblée Générale 2026, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Assemblée Générale 2026 Mardi 17 février, 18h30 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T20:30:00+01:00

Et si vous ajoutiez à votre liste de résolutions votre venue à l’Assemblée Générale de votre association ?

Le lieu où vous apprenez à envoyer un sms à vos enfants,

où vous cousez un pull-over pour votre grand-mère,

où vos enfants profitent d’activités en tout genre,

où vous pouvez venir consulter le journal et boire un café,

où vous pouvez jouer, créer et partager !

Asseyez-vous confortablement, attachez vos ceintures, et participez à la construction de la maison de quartier de demain.

Pensez à réserver votre billet, nous comptons sur votre présence à bord !

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mqlt.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France

Objet : Embarquement immédiat pour notre Assemblée Générale ✈️