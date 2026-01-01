ASSEMBLEE GENERALE ABLETTE TOULONNAISE Salle de la Mairie (1er Etage) Toulon-sur-Arroux

ASSEMBLEE GENERALE ABLETTE TOULONNAISE

Salle de la Mairie (1er Etage) Mairie Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

L’Ablette Toulonnaise vous présente tous ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Son assemblée générale se tiendra le VENDREDI 23 JANVIER 2026 à 18h Salle de la Mairie (1er Etage) à Toulon sur Arroux. Tous ses adhérents et autres personnes intéressées par l’Association y sont cordialement invitées.

Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée.

Pour rappel: Les cartes de pêche sont en vente

– Garage GARCHERY Charbonnat

– GAMM VERT et courant Janvier à la Tabatière de l’Arroux à Toulon-s-Arroux .

Salle de la Mairie (1er Etage) Mairie Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr

