ASSEMBLEE GENERALE ABLETTE TOULONNAISE Salle de la Mairie (1er Etage) Toulon-sur-Arroux vendredi 23 janvier 2026.
Salle de la Mairie (1er Etage) Mairie Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Début : 2026-01-23 18:00:00
L’Ablette Toulonnaise vous présente tous ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Son assemblée générale se tiendra le VENDREDI 23 JANVIER 2026 à 18h Salle de la Mairie (1er Etage) à Toulon sur Arroux. Tous ses adhérents et autres personnes intéressées par l’Association y sont cordialement invitées.
Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée.
Pour rappel: Les cartes de pêche sont en vente
– Garage GARCHERY Charbonnat
– GAMM VERT et courant Janvier à la Tabatière de l’Arroux à Toulon-s-Arroux .
Salle de la Mairie (1er Etage) Mairie Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr
