Assemblée générale annuelle | L’Amicale Laïque Salle Multi-activités Issigeac

Assemblée générale annuelle | L’Amicale Laïque

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Assistez à l’assemblée générale de l’association bilan moral et financier de l’année écoulée, renouvellement du 3ème tiers du conseil d’administration et projets 2025/2026.

Clôture par un verre de l’amitié. .

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 52 24 amicalelaiqueissigeac@gmail.com

