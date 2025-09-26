Assemblée générale annuelle | L’Amicale Laïque Salle Multi-activités Issigeac
Assemblée générale annuelle | L’Amicale Laïque Salle Multi-activités Issigeac vendredi 26 septembre 2025.
Assemblée générale annuelle | L’Amicale Laïque
Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Assistez à l’assemblée générale de l’association bilan moral et financier de l’année écoulée, renouvellement du 3ème tiers du conseil d’administration et projets 2025/2026.
Clôture par un verre de l’amitié. .
Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 52 24 amicalelaiqueissigeac@gmail.com
