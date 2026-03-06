Assemblée Générale / Apéro Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de la BricoLowtech LUNDI 23 MARS À 18H AU RIPAILLON, lieu de vie convivial, participatif et soldiaire situé à Pirmil (31 rue Esnoul des Châtelets).Nous partagerons le bilan 2025 et nous échangerons sur les différents projets de l’association. Ce sera aussi l’occasion de remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles autour d’un pot convivial.Ouvert à toutes et à tous si vous souhaitez découvrir la BricoLowtech !NB : pour voter, l’adhésion à la BricoLowtech est nécessaire (prix libre)

Le Ripaillon Nantes 44200

06 61 28 52 25



