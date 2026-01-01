Assemblée Générale ASPRT Treignat Salle des fêtes Treignat Treignat

Assemblée Générale ASPRT Treignat

Salle des fêtes Treignat Place Saint Julien Treignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale le vendredi 30 Janvier à 18h Salle des Fêtes de Treignat. L’occasion de se rencontrer, de partager et de vous expliquer l’avancement de nos projets sur le patrimoine Treignatois.

.

Salle des fêtes Treignat Place Saint Julien Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.patrimoine03@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are pleased to invite you to our Annual General Meeting on Friday January 30 at 6pm in the Salle des Fêtes in Treignat. An opportunity to meet, share and explain the progress of our Treignat heritage projects.

L’événement Assemblée Générale ASPRT Treignat Treignat a été mis à jour le 2026-01-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ