Assemblée générale association 4AS Salle des fêtes Saint-Martinien vendredi 23 janvier 2026.
Salle des fêtes Le bourg Saint-Martinien Allier
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
L’association 4AS invite ses adhérents et toutes les personnes intéressées à participer à son assemblée générale.
Un moment d’échange important pour la vie de l’association.
Venez nombreux !
Salle des fêtes Le bourg Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
English :
The 4AS association invites its members and all interested parties to attend its Annual General Meeting.
This is an important opportunity to exchange views and ideas.
We look forward to seeing you there!
L’événement Assemblée générale association 4AS Saint-Martinien a été mis à jour le 2026-01-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ