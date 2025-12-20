Assemblée Générale Association Culturelle d’Ousse Suzan Ousse-Suzan
Assemblée Générale Association Culturelle d’Ousse Suzan Ousse-Suzan dimanche 4 janvier 2026.
Salle multi-activités Ousse-Suzan Landes
L’Association Culturelle d’Ousse Suzan organise son assemblée générale.
Au programme
Bilan moral, financier et musical
Appel à candidatures
Renouvellement du tiers sortant
Prévisionnel 2026
Questions diverses
L’assemblée générale sera suivi d’un verre de l’amitié .
Salle multi-activités Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 11 07 11 association.culturelle40110@gmail.com
