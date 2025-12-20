Assemblée Générale Association Culturelle d’Ousse Suzan Ousse-Suzan

Assemblée Générale Association Culturelle d’Ousse Suzan

L’Association Culturelle d’Ousse Suzan organise son assemblée générale.

Au programme

Bilan moral, financier et musical

Appel à candidatures

Renouvellement du tiers sortant

Prévisionnel 2026

Questions diverses

L’assemblée générale sera suivi d’un verre de l’amitié .

