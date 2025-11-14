Assemblee generale avenir cycliste etaulais Salle municipale Étaules
Assemblee generale avenir cycliste etaulais
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 21:00:00
2025-11-14
assemblée générale de l’ACE
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 47 83 43 brigitte.ulrich072@orange.fr
English :
aCE Annual General Meeting
German :
generalversammlung der ACE
Italiano :
assemblea generale ACE
Espanol :
asamblea general de la ACE
