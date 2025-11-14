Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Assemblee generale avenir cycliste etaulais Salle municipale Étaules

Assemblee generale avenir cycliste etaulais Salle municipale Étaules vendredi 14 novembre 2025.

Assemblee generale avenir cycliste etaulais

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 21:00:00

Date(s) :
2025-11-14

assemblée générale de l’ACE
  .

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 47 83 43  brigitte.ulrich072@orange.fr

English :

aCE Annual General Meeting

German :

generalversammlung der ACE

Italiano :

assemblea generale ACE

Espanol :

asamblea general de la ACE

L’événement Assemblee generale avenir cycliste etaulais Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules