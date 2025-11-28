Assemblée générale de 3 Regards Léo Lagrange Le Cadran Rennes Vendredi 28 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

L’association invite ses adhérents, partenaires et usagers à son assemblée générale annuelle.

**Le vendredi 28 novembre à 18h30 c’est notre AG**

**3 Regards, ce sont des lieux où l’on ose, on crée, on répare, on joue, on apprend, on transmet.**

C’est une maison de quartier vivante, où le jazz côtoie la mécanique, où les enfants, les jeunes, les familles et les seniors trouvent leur place.

On y croit à l’éducation populaire, à la liberté d’essayer, à la force du collectif.

Ici, on ne fait pas pour les gens, on fait avec elles et eux

Et si on commence à changer le monde, on transforme des vies, parfois la nôtre.

Et dans un mois, le 28 novembre à 18h30, c’est notre assemblée générale !

C’est un moment important :

On y regarde ensemble la saison passée

On y partage les actions, les projets, les résultats

On vote les différents rapports

On y prend le temps de se retrouver

Et surtout, on a besoin de vous !

Pourquoi venir ?

Parce que 3 Regards, c’est vous. Et vous étiez près de 1400 à adhérer à l’association l’an dernier.

Parce que vous êtes là toute l’année, pour une activité, un concert, un coup de main.

Votre présence montre que l’association est bien vivante, et ça compte dans ces temps incertains.

Elle donne de l’élan aux bénévoles du conseil d’administration, elle soutient les salarié·es qui font vivre le projet avec vous.

On élit ensemble la moitié du conseil d’administration, c’est important pour la vie de l’association.

Et puis, le repas partagé après l’AG, c’est toujours un bon moment.

Et surtout, on a envie de passer un moment avec vous. Simplement.

(et la salle polyvalente peut accueillir 200 personnes, soyons complet !)

Et si vous ne pouvez pas rester longtemps ?

Pas de souci, vous pouvez passer juste au début pour nous saluer ou nous laisser un petit mot avant l’A

http://www.3regards.com

Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

lecadran@3regards.com 02 57 24 00 40