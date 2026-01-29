Assemblée Générale de La Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:00 – 21:00

Gratuit : non Tout public

Cette soirée sera l’occasion de faire ensemble le bilan de l’année 2025, évoquer les sujets concernant la vie de l’association et vous présenter les projets à venir pour l’année 2026.La soirée se poursuivra au café associatif avec une soirée dj set tournante, dj·e·s en herbes parez vous de vos plus belles clefs usb pour enflammer le dancefloor.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Caserne Mellinet/La Générale et trouvez le meilleur itinéraire

