Assemblée Générale de La Pierre des Causses Sévérac d’Aveyron

Maison du Temps Libre Sévérac d’Aveyron Aveyron
L’association La Pierre des Causses vous invite à son assemblée générale.
Samedi 10 janvier | 10h00-12h00 à Sévérac d’Aveyron | Maison du Temps Libre .
Maison du Temps Libre Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 82 45 70 35 michel.tassie@hotmail.com
English :
The association La Pierre des Causses invites you to its annual general meeting.
