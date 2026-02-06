ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES DE SÈTE ET SA RÉGION Ancien palais consulaire Sète

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES DE SÈTE ET SA RÉGION

Ancien palais consulaire 2 quai Philippe Régy Sète Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

L’assemblée générale de la Société d’Études Historiques et Scientifiques de Sète et sa région se tiendra à la Maison de la Mer, 2 quai Philippe Régy à Sète. À cette occasion, le public est invité à découvrir les actions de cette association, engagée dans la mise en valeur et la transmission de l’histoire de Sète et de son territoire.

Ancien palais consulaire 2 quai Philippe Régy Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 81 56 14 80 contact@sehsser.fr

English :

The general meeting of the Société d?Études Historiques et Scientifiques de Sète et sa région will be held at the Maison de la Mer, 2 quai Philippe Régy, Sète. On this occasion, the public is invited to discover the activities of this association, committed to the promotion and transmission of the history of Sète and its region.

