Assemblée générale de l’AAPPMA de Saint-Didier-en-Velay

Mairie Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 09:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Assemblée générale de l’AAPPMA de Saint-Didier-en-Velay et de sa région.



Réunion ouverte à tous présentation des activités 2025, bilan financier, budget 2026, conditions hydrauliques, diaporama.

.

Mairie Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 02 35 16 laurent-breuil@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

General meeting of the AAPPMA of Saint-Didier-en-Velay and its region.



Meeting open to all: presentation of 2025 activities, balance sheet, 2026 budget, water conditions, slide show.

L’événement Assemblée générale de l’AAPPMA de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Loire Semène