Assemblée générale de l'AAPPMA de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay dimanche 18 janvier 2026.
Mairie Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-01-18 09:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Assemblée générale de l’AAPPMA de Saint-Didier-en-Velay et de sa région.
Réunion ouverte à tous présentation des activités 2025, bilan financier, budget 2026, conditions hydrauliques, diaporama.
Mairie Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 02 35 16 laurent-breuil@outlook.fr
English :
General meeting of the AAPPMA of Saint-Didier-en-Velay and its region.
Meeting open to all: presentation of 2025 activities, balance sheet, 2026 budget, water conditions, slide show.
