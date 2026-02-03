Assemblée Générale de l’Association Aux Trois Coups Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Assemblée Générale de l’Association Aux Trois Coups

L’association a le plaisir de vous inviter à sa troisième Assemblée Générale, un temps fort de la vie du bar associatif. Cette rencontre est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de présenter les projets à venir et d’échanger collectivement autour du fonctionnement, des valeurs et de l’avenir de l’association.

À l’issue de l’Assemblée Générale, nous vous proposons de prolonger les échanges lors d’un apéro rencontre avec les bénévoles. Un moment chaleureux et informel, fidèle à l’esprit du café associatif, pour faire connaissance, discuter et partager autour d’un verre.

Vous êtes intéressé par le projet ?

Vous êtes déjà bénévole ou souhaitez le devenir ?

Que vous soyez curieux, futur bénévole ou déjà engagé dans l’équipe, cette rencontre est ouverte à toutes et tous. C’est l’occasion idéale pour

• Découvrir l’association et son fonctionnement,

• Rencontrer les bénévoles et l’équipe,

• Partager vos expériences, idées et envies,

• Échanger autour de la vie associative et contribuer au projet collectif.

Et à partir de 20h Quiz culture générale

La soirée se poursuivra avec un quiz convivial et houblonné venez tester vos connaissances dans une ambiance détendue et festive, seul ou en équipe !

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour ce moment d’échanges, de convivialité et de bonne humeur. Le bar associatif vit grâce à l’engagement de ses membres venez faire partie de l’aventure ! .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

