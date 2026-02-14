Assemblée Générale de l’association Comprendre et Agir pour les Transitions Rouen, La BASE, Rouen

Assemblée Générale de l’association Comprendre et Agir pour les Transitions Rouen Vendredi 20 mars, 19h00 La BASE Seine-Maritime

Entrée libre

Assemblée Générale 2026 CAP Transitions Rouen

Ordre du jour en cours de définition.

Y seront notamment :

– approbation des comptes ;

– vote du budget 2026 ;

– orga’ générale pour 2026 (responsabilités, liens, rendez-vous des anim’, ateliers, lieux, défraiements, …) ;

– d’éventuelles résolutions ;

– Etc.

La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

AG CAPT Rouen