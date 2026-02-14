Assemblée Générale de l’association Comprendre et Agir pour les Transitions Rouen, La BASE, Rouen
Assemblée Générale de l’association Comprendre et Agir pour les Transitions Rouen, La BASE, Rouen vendredi 20 mars 2026.
Assemblée Générale de l’association Comprendre et Agir pour les Transitions Rouen Vendredi 20 mars, 19h00 La BASE Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00
Assemblée Générale 2026 CAP Transitions Rouen
Ordre du jour en cours de définition.
Y seront notamment :
– approbation des comptes ;
– vote du budget 2026 ;
– orga’ générale pour 2026 (responsabilités, liens, rendez-vous des anim’, ateliers, lieux, défraiements, …) ;
– d’éventuelles résolutions ;
– Etc.
La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2026 »}]
AG CAPT Rouen